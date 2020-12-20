انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار بقنبلة يدوية في العاصمة أديس أبابا.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت الشرطة الإثيوبية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بالعاصمة أديس أبابا.
ولا توجد أي إشارات أو دلائل على أن الانفجار مرتبط بالصراع في إقليم تيجراي مع الجيش الإثيوبي، كما لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الانفجار.
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