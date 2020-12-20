أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

قال وزير الصحة لأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس جميع التطورات في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف "عبيدات" في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية، أن الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة العالمية والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأكد أن الأردن معني فيما يتعلق بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار والتفشي للفيروس".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي مسئولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، إنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.

وأضافت فان كيرخوف، في حديث لها عبر الفيديو مع هيئة البث البريطانة "بي بي سي"، أن السلالة المتحورة لكورونا في أستراليا تحت السيطرة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.

وأكد هانكوك ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".