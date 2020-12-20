بعد سلالة كورونا الجديدة.. دول أوروبية تدرس حظر الرحلات من بريطانيا

كشف مصدر مسؤول بالحكومة الألمانية أنه قد يتم تعليق الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المصدر المقرب من وزارة الصحة الألمانية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن ألمانيا تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تنتشر في البلدين.

وقال المصدر: إنه على غرار هولندا، التي قررت حظر جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، فإن الحكومة الألمانية تدرس خطوة مماثلة باعتبارها "خيارا جادا" للرحلات الجوية من كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وحظرت الحكومة الهولندية الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة الهولندية على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".

وقال البيان إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا حالة إصابة بالفيروس المتحول الجديد داخل هولندا.

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة ومن عدد من البلدان الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لفيروس كورونا

وقال نتنياهو، قبيل بدء اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا اليوم الأحد، إنه لا يوجد حاليا أي مؤشر على فعالية اللقاح ضد الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.

وأكد هانكوك على ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.