نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قتلى وجرحى بانفجار قنبلة يدوية في إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإثيوبية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة أديس أبابا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بانفجار قنبلة بالقرب من مطار بولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.