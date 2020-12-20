تردد قناة بطوط Batot kids للأطفال على نايلسات 2021

نقدم المتابعين الكرام زوار موقع ثقفني اليوم تردد قناة تردد بطوط للأطفال التي تختص بمجال عرض الأفلام الكرتونية للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، ونالت هذه القناة منذ أن أطلقت قبل عدة سنوات إعجاب ملايين الأسر العربية عموما والمصرية بشكل خاص الأمر الذي جعل البحث عنها يعتبر من أكثر ما يتم البحث عنه شهريا وسنويا عبر محركات البحث، وذلك الإهتمام الكبير الذي يعطيه الناس لهذه القناة لم يأتي أبدا عن طريق الصدفة بل لأهمية محتواها الرائع والهادف في آن واحد حيث أصبحت تتبوأ مكانة كبيرة من بين قنوات الأطفال الكبيرة في العالم العربي، وهذا كان دافعا أساسيا لأن نطلعكم على التردد الصحيح الذي ستتمكنوا من خلاله من استقبال القناة.

قناة بطوط

قناة بطوط للأطفال او كما تعرف على السيرفرات batot kids تعتبر قناة أطفال مصرية وذلك لأن المقر الرسمي للقناة يقع في مدينة القاهرة العاصمة المصرية، أنشأت هذه القناة قبل سنوات عديدة وكانت من بين أفضل القنوات المخصصة للأطفال قبل سنوات حيث كانت تعتبر الأولى في هذا المجال أو من الأوائل على أقل تقدير، لكن المنافسة وظهور قنوات أطفال جديدة لديها إمكانيات مادية كبيرة قبل من قيمة القناة عند الكثير لكن مازال جمهورها يعد بالملايين ولايبغون بديلا سواها نظرا لما قدمته ومازالت القناة تقدمه لهم من محتوى جذاب ورائع، وحفاظها على عرض ما يناسب القيم والأخلاق الإسلامية وتعليم الطفل وتثقيفه وهذا من ما يميزها، تردد قناة بطوط batot kids الرائعة.

القمر نايل سات

التردد 11411

القطبية أفقي

معدل الترميز 27500

التصحيح 3/4

تردد قناة بطوطمايميز القناة

لكل قناة مميزات خاصة بها أو تشترك معها قنوات أخرى فيها تعتبر من أهم مااوصل القناة إلى النجاح الباهر الذي حققته، ومن بين المميزات التي تتصف بها قناة بطوط للاطفال، عرض مسلسلات كرتونية رائعة ومحببة جدا لدى الأطفال الصغار حرص القناة على تعليم الأطفال وتثقيفهم من خلال برامج تعليمية رائعة جدا وبأسلوب شيق وممتع لن يشعر الطفل بالملل أبدا عند مشاهدته، كما أن القناة أيضا تقدم أناشيد جميلة ورائعة، حرصت القناة أيضا على مواكبة التطور التكنولوجي وهذا أدى إلى تحسين جودة بث القناة التي تبث الآن بجودة عالية، ليس هذا فحسب مايميزها الأهم هو ان ه‍ذه القناة مجانية تماما وهذا يعتبر هذه الآونة أمرا مميزا جدا حيث أن غالبية القنوات الرائعة مشفرة.

برامج القناة وطريقة الاستقبال

جل الوقت تخصصه قناة بطوط من أجل عرض المسلسلات الكرتونية الرائعة جدا والتي من أبرزها مسلسل العم بطوط هذا المسلسل الذي سميت القناة باسمه يعتبر من أفضل المسلسلات الكرتونية على الإطلاق، وكان ذا أهمية كبيرة جدا في السابق كما تعرض القناة أفلام ديزني وغيرها من المسلسلات الكرتونية الرائعة،يمكنكم استقبال القناة عبر الدخول إلى التركيب في الرسيفر ثم بعد ذلك إدخال التردد الذي ذكرنا أعلاه وبعد ذلك الضغط على بحث، وبهذا أعزائنا نكون قدمنا لكم تردد قناة بطوط للأطفال دمتم.