رسوم تجديد الاقامة بالمملكة ٢٠٢١ للمهن المختلفة عبر مكتب العمل لكافة الوافدين

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسوم تجديد الاقامة بالمملكة ٢٠٢١ للمهن المختلفة، وذلك بعد تحديث رسوم تأشيرة الزيارة والإقامة، فأعلنت الجوازات عن كافة التفاصيل الخاصة بالإقامات للعاملين في جميع القطاعات والمهن المختلفة والتي سوف يتم تطبيقها مع بداية العام الميلادي 2021، وهو نفسه العام الذي سيتم فيه تطبيق رسوم المرافقين للدفعة الثالثة، ولكن لم يتم تحصيلها نتيجة لأزمة كورونا الحالية، مع إرتفاع بعض الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة لعدد من المهن عن البعض الآخر.

رسوم تجديد الاقامة بالمملكة ٢٠٢١

أشارت الجوازات السعودية أنه ليس هناك أي اختلاف يُذكر في رسوم تجديد الاقامة بالمملكة للمقيمين العاملين بداخلها، حيث تظل قيمة التجديد ثابتة عند مبلغ 650 ريال سعودي، مع دفع رسوم إضافية قيمتها 2500 ريال سعودي لتجديد رخصة العمل وهي قيمة الرسوم الخاصة بالمقابل المالي 2400 ريال سعودي، مع إضافة 100 ريال سعودي لكل موظف لتجديد الرخصة لمدة 12 شهر.

يصل إجمالي قيمة الرسوم الخاصة بالمقيمين إلى 3150 ريال سعودي، بالإضافة إلى رقم ثابت خاص برسوم المرافقين لأسرة من زوجة وثلاثة أبناء، حيث يدفع المرافقين الأربعة 400 ريال سعودي شهريًا رسوم المرافقين بقيمة تصل إلى 4800 ريال سعودي لكل عام، وفي المقابل فأن رسوم تجديد الإقامة للعاملين في المنازل تصل إلى قيمة 350 ريال سعودي ثابتة عند هذا الحد.

تجديد إقامة المهن للوافدين

وفيما يخص رسوم تجديد المهن للوافدين بالمملكة فهي كالتالي :

قيمة رسوم الوافدين من الخارج بلغت 650 ريال سعودي.

رسوم الإقامة الخاصة بالمرافقين للوافدين من الخارج وصلت إلى 2000 ريال سعودي سواء كان مواليد جُدد أو غير ذلك.

رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة 6000 ريال سعودي.

الفئات المُعفاة من رسوم تجديد الإقامة

وأشارت المملكة إلى أن هناك عدد من الفئات التي يتم إعفاءها دائمًا من رسوم تجديد الإقامة وتلك الفئات هي :

المواليد التابعين للوافدين المولودين داخل المملكة.

الطلبة الحاملين لتأشيرات الدراسة.

الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي.

خطوات تجديد الاقامة عبر أبشر

ويمكن لكافة المقيمين في المملكة القيام بتجديد الإقامة إلكترونيًا وذلك عن طريق :