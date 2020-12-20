شرح google my business مزايا قوقل ماي بيزنس وطريقة التفعيل

شرح خدمة Google My Business وكافة التفاصيل عن مزايا وطريقة تفعيل قوقل ماي بيزنس، حيث تعد جوجل ماي بيزنس أحد أهم الخدمات التي قدمتها جوجل لأصحاب الأعمال التجارية سواء شركة أو متجر أو غيره، ومن المعروف أن كل من يمتلك عمل تجاري يسعى لانتشاره بين الأشخاص المستهدفين وتسويق نشاطه التجاري، وهذا ما تحققه شركة قوقل من خلال أكبر محركات البحث في العالم، وللاستفادة من محركات البحث في تسويق نشاطك التجاري يجب عليك إضافة بيانات نشاطك لدى قوقل ماي بيزنس، وهذا هو ما سوف نتعرف عليه اليوم من خلال شرح خدمة Google My Business.

شرح خدمة Google My Business

يجب عليك إرفاق معلومات توضح نشاط متجرك أو شركتك التجاري وذلك عبر توضيح اسم النشاط وكذلك العنوان، بالإضافة إلى توضيح وسائل الاتصال الخاصة بالعمل التجاري بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والموقع أو المتجر الإلكتروني، كما يجب عليك توضيح أيام ومواعيد العمل اليومية، كما يمكن تسجيل الموقع الخاص بك على قوقل ماب وليس الاكتفاء بوضع العنوان، كما يمكنك إرفاق صور للمكان من الداخل والخارج وكذلك إضافة المنطقة الجغرافية التي تقوم بتغطيتها.

أيضا يجب تحديد الفئة الخاصة بعملك الإلكتروني، ويمكنك وضع منشورات في Google My Business تستطيع من خلالها مشاركة أحدث أخبار عملك التجاري، يقوم قوقل بتأكيد حسابك بعد ذلك عن طريق إرسال لك رسالة بريد إلكتروني لتأكيد حسابك على قوقل ماي بيزنس، مع مراعاة تحيد الموقع بشكل دقيق على قوقل ماب وفي حالة عدم توفر ذلك يمكنك توضيح أقرب مكتب بريد لعنوانك.

ومن خلال لوحة التحكم الخاصة بك كصاحب عمل تجاري في قوقل ماي بيزنس، يظهر لك المنافسين لك في نفس العمل التجاري، مع توضيح صفحة جوجل ماي بيزنس الخاصة بهم لك، مع ظهور البيانات الذين يقومون بإرفاقها والمشاركات التي يقومون بها مع العملاء.

مزايا وفوائد خدمة قوقل ماي بيزنس

توفر لك خدمة قوقل ماي بيزنس العديد من المميزات المجانية التي تعزز نشاطك التجاري، وتزيد من فرصة وصوله إلى العملاء المستهدفين والمهتمين بمنتجك، ويمكنك من خلال قوقل ماي بيزنس الاستفادة بالمميزات التالية:

سهولة الوصول لعملك التجاري من خلال أكبر مُحرك بحث في العالم وهو قوقل وقوقل ماب. إثبات ملكية النشاط التجاري الخاص بك حيث تقوم شركة قوقل بتفعيله وتأكيد ملكيته لك. إذا كنت تسوق منتجاتك على الإنترنت وليس من خلال مكان فإن Google My Business يساعدك أيضا في تأكيد عملك وإثبات ملكيته لك. يقدمها قوقل بشكل مجاني ويمكنك الاشتراك فيها من خلال الصفحة الرسمية لخدمة Google My Business.