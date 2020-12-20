جدة - نرمين السيد - ورفضت مولر ميرسك الافصاح عن مزيد من التفاصيل، خصوصًا جهود حماية طاقم السفينة. ووفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت شركة الشحن الدنماركية، إن " مجرمين اعتلوا ظهر السفينة أمس السبت، نحو الساعة الثانية ونصف بالتوقيت المحلى، وهى فى طريقها من مدينة تيما فى غانا إلى كريبى فى الكاميرون". وأشار "بلومبرج" إلى أن سفنا تابعة للبحرية النيجيرية وصلت لموقع الحادث لمساعدة السفينة التى تحمل علم سنغافورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم على سفينة شحن دنماركية قبالة سواحل غانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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