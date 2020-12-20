عاجل: بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة نجل أمير الكويت السابق

جدة - نرمين السيد - ويرحل الشيخ ناصر عن عالمنا بعد 80 يومًا من وفاة والده أمير الكويت السابق، الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح . وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فى دولة الكويت.

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