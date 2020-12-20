دول تعلق رحلاتها مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا.. وهانكوك : فقدنا السيطرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إعادة فرض الحجر الصحى فى العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا، بعد تفش واسع لفيروس كورونا المستجد، فيما أكد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك أن بريطانيا فقدت السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا بعد تفشيها فى البلاد.





وفى تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية"، قال وزير الصحة البريطانى، إنه سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.

وأضاف هانكوك: "نريد أن نضع حدا لتفشى السلالة الجديدة من كورونا، من خلال إجراءات التباعد الاجتماعى، وخطتنا أن ننتهى من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، معلنًا فرض إجراءات التباعد للسيطرة على السلالة الجديدة من الفيروس التاجى.

وحسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية"، أعلنت عدد من الدول وقف الرحلات مع بريطانيا، ومنع دخول الجانب القادمين من بريطانيا، حيث أعلن مصدر حكومى فى ألمانيا استعداد بلاده لوقف الرحلات من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة، ومن عدد من البلدان الأخرى التى تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وبالمثل، أعلنت بلجيكا، منذ قليل، تعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات من بريطانيا، بسبب تفشى السلالة الجديدة لكورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت فى وقت سابق من اليوم الأحد، من أنها رصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد فى دول غربية، منها الدنمارك وهولندا وأستراليا.