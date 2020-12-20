الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا

أكدت كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بـ(كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، اليوم /الأحد/، رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى هي: الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وقالت كيركوف - وفق ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية - إن المملكة المتحدة رصدت النوع الجديد في سبتمبر، ورأت أنه كان ينتشر في جنوب شرق إنجلترا منذ ذلك الوقت.

وأضافت "يتم اكتشاف طفرات جديدة طوال الوقت .. الأمر المهم حقا هو أن هناك عملية جارية لفهم ما تفعله تلك الأنواع وكيف تتصرف".

وأكدت فان كيركوف، إن الطفرة تم اكتشافها أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا، وقد سجلت الأخيرة حالة واحدة ولم تنتشر.

ولفتت إلى أنه "كلما انتشر هذا الفيروس لفترة أطول، زادت فرص تغيره"، مضيفة "لذلك نحن حقا بحاجة إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار، وتقليل هذا الانتشار سيقلل من فرص تغيره (الفيروس)".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الاثنين الماضي، اكتشاف ما وُصف بأنه "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".

وشدد هانكوك على عدم وجود "ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا"، مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد.