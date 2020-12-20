بوتين: مخاطر الصراعات المشتعلة بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية لحدودنا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مخاطر الصراعات المشتعلة بالقرب من بلاده تتطلب حماية أكثر فعالية للحدود الروسية.

جاء ذلك في زيارة قام بها الرئيس الروسي اليوم /الأحد/ لمقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي بمناسبة احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيسه؛ حيث هنأ المسؤولين الأمنيين بعيدهم.

وقال الرئيس الروسي - في تهنئته، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - "نحن بحاجة للسعي من أجل حماية أكثر فعالية لحدود الدولة، لا سيما في ضوء مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودنا".

وحث على مقاومة محاولات إعادة كتابة التاريخ وتشويه دور الأجهزة الخاصة الروسية في هزيمة النازية، مؤكدا أن الدور الذي لعبه عملاء المخابرات في حماية المصالح الوطنية لا يمكن إنكاره.

وأضاف بوتين: "مهمتنا المشتركة هي مقاومة أي محاولات لإعادة كتابة التاريخ، بما في ذلك تشويه دور الأجهزة الخاصة المحلية في هزيمة النازية، وضمان الأمن القومي والمصالح الوطنية لبلدنا".

وتابع: "نحن فخورون بحق بالصفحات المجيدة في تاريخ إداراتكم وبالدور، الذي لا يمكن إنكاره لعملاء المخابرات، في حماية المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب"