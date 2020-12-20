النظام السابق غض الطرف.. كيف نجح السودان في استعادة مناطقه من إثيوبيا؟ خاص

حدود ملتهبة، وأزمات عدة تواجه المنطقة، هذا هو الحال على الحدود السودانية الإثيوبية التى شهدت فى الفترة الأخيرة تصاعدا فى الأحداث بعد أن تعرضت قوة من القوات المسلحة السودانية لكمين من قبل قوات وميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية، تلك الخطوة الإثيوبية جاءت فى الوقت الذى تقدم فيه السودان جميع سبل الدعم تجاه اللاجئين الإثيوبيين الفاريين من الحرب الدائرة في التيجراي.

فى هذا الإطار، قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن السودان يعانى من الحرب الداخلية فى إثيوبيا، خاصة أنه احتضن أكثر من 50 ألف مواطن إثيوبي استطاعوا الهرب من منطقة تيجراي، لافتا إلى أن السلطات الإثيوبية منعت تدفق عدد أكبر من اللاجئين الهاربيين من هول الحرب.

وأوضح حجاج، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن "الجيش السودانى استعاد مناطق قد استولت عليها إثيوبيا من السودان وقامت بزراعتها لسنوات طويلة وكان النظام السابق فى السودان يغض الطرف عن ذلك بالرغم من المناشاوت العسكرية بين الطرفين والتى أدت إلى قتل عدد من العسكريين والمدنيين، فالسودان استعاد جزءا من الأراضي التى إحتلتها أثيوبيا وسيتم مناقشة ذلك الأمر فى مؤتمر الإيجاد غدا، الاثنين، والتى يترأسه السودان".

تلك التطورات التى تشهدها الحدود الإثيوبية السودانية، تأتى فى الوقت الذي تنعقد فيه القمة الاستثنائية للإيجاد، برئاسة السودان، وعلى هامش هذا المؤتمر عقد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم بمقر إقامته بجيبوتي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم وأجندة قمة الايقاد التى ستنعقد اليوم.

وتطرق اللقاء لانعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في ٢٢ من شهر ديسمبر الجاري.

الأزمة الأخيرة جاءت بعد أن تعرضت قوة من القوات المسلحة السودانية لكمين من قبل قوات وميليشيات إثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.

بيان أصدرته القوات المسلحة السودانية يكشف ما يحدث ويشرح تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من قبل قوات وميليشيات إثيوبية داخل الاراضي السودانية، حيث أكد الجيش أنها ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وآثارها على البلاد من تدفق اللاجئين وعدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اتخذت عددا من الإجراءات من بينها السماح للاجئين الإثيوبين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضي البلاد لانطلاق أي نوع من العمليات وحماية الأراضي السودانية من أي مهددات.

وأشار البيان إلى تعرض قوة من القوات المسلحة لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الحدود للسودانية.

وقال: "وقعت اعتداءات الميليشيات الإثيوبية، فى مساء يوم الثلاثاء، وأثناء عودة القوات السودانية من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضيها تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات، وعليه تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة على حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى آخر جندي، المجد للوطن والجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين".

وأضاف: "أما إقليم تيجراي فهو يشهد حربا دق طبولها رئيس الوزراء آبي أحمد فى الرابع من نوفمبرمن العام الحالي، واستمرت لما يقرب من 6 أسابيع، حيث كانت شرارة تلك الحرب تعود جذورها لعدة سنوات ماضية، حيث كانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة على السلطة منذ عام 1991 حتى عام 2018، وهو تاريخ مجيء آبي أحمد إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي".

وبعدها وجهت الجبهة اتهامات لـ آبي أحمد بإقصائهم من الحكومة المركزية والجيش، وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن إثيوبيا، إلا أن آبي أحمد قام بتأسيس حزب الازدهار وهو الحزب الذي رفضت جبهة تحرير تيجراي الانضمام إليه.

وعليه زاد الاحتقان بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي التى منعت نشر القادة العسكريين الذين أرسلوا لتولي مسئولية القيادة الشمالية في ميكيلي عاصمة الإقليم.

واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للميليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.

ولاحقا، بدأت الحكومة الفيدرالية المرحلة الأخيرة عملية إنفاذ سيادة القانون على الإقليم، ولاحقت قادة الجبهة في الجبال، فيما تسببت المعارك في الإقليم تجراي بموجة نزوح جماعي لآلاف السكان من مناطق الحرب إلى الحدود مع السودان وإريتريا.