توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.
ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.
وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.
وأجرى الشيخ ناصر فحوصات طبية شاملة خلال الفترة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.
وتقلد الراحل عدة مناصب منها حقيبة وزارة الدفاع في العام 2017، ووزيرًا لشئون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006، والمستشار الخاص لسمو ولي العهد في العام 1999م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 80 يوما على رحيل أبيه.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.