162 إصابة جديدة.. استقرار ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في مؤتمرها الصحفي اليومي حول فيروس كورونا، تسجيل 162 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس منذ تفشي الجائحة في المملكة إلى 361010 حالات.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 156 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 351878 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة.