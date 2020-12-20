شروط التطوع في الكلية البحرية العراقية 2021، لخريجي الصف السادس الاعدادي والمتوسطة والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع العراقية عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء استقبال دفعة جديدة من الراغبين في التطوع في الكلية البحرية العراقية من خريجي الصف السادس الاعدادي (تخصص علمي)، وكذلك الراغبين في التطوع من المرحلة المتوسطة في مركز التدريب المهني البحري والذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الدفاع العراقية، كما أكدت عن بدء فتح التسجيل والقبول للمتقدمين بداية من يوم 20 ديسمبر 2020 وحتي 20 ديسمبر 2020م، لذا نقدم عبر موقع ثقفني جميع شروط التطوع في الكلية البحرية العراقية 2021 والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين والمواعيد المحددة ورابط التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم يحمل جنسية عراقية من أب وأم. يجب أن لا يقل مجموع المتقدم في الشهادة الاعدادية عن 75% إذا كان يود دراسة (قسم العلوم البحرية). يجب أن لا يقل مجموع المتقدم في الشهادة الاعدادية عن 80% إذا كان يرغب في دراسة (قسم العلوم الهندسية البحرية). يجب أن يكون المتقدم حصل علي درجة اكبر من 75 في مادة الفيزياء والرياضيات. يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 21 عام، كما يحب أن يقل أيضا عن 17 عام. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. يجب أن يجتاز جميع الاختبارات البدنية بالإضافة إلي اختبارات القدرات والذكاء. يجب أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من قبل من اي جهة عسكرية. يجب أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه من قبل بأحكام جنائية. يجب أن لا يكون المتقدم ينتمي لاي جماعة تنظيمية أو أحزاب. يجب يوقع علي الخدمة مدة لا تقل عن 15 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 20 عام كما يجب أن لا يقل عن 15 عام.

يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة المتوسطة بدرجة لا تقل عن 70%.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

يجب أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بالسجن في أي قضايا جنائية.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته في القطاعات البحرية أو تم هروبه من مراكز التدريب من قبل.

يجب أن لا يكون المتقدم منتمي لاي أحزاب سياسية أو دينية.

التطوع في الكلية البحرية العراقية لخريجي الصف السادس الاعدادي

يتمكن الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التسجيل عبر رابط التالي http://seaforms.mod.mil.iq/centralseatrainingpuiple.aspx وذلك في المواعيد المحددة مسبقاً، كما يتمكن خريجي الصف السادس الاعدادي التسجيل عبر الرابط التالي (http://seaforms.mod.mil.iq/seaCollegePuiple.aspx).

المستندات المطلوبة للتقديم فى الكلية البحرية العراقية والتدريب المهني البحري

الاستمارة الالكترونية بعد تسجيل البيانات الشخصية.

عدد 4 صور للبطاقة الوطنية.

عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.

عدد 4 صور لبطاقة السكن.

عدد 4 صور للبطاقة التموينية.

عدد 4 صور لشهادة الجنسية.

التوجه إلي مقر أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية في المواعيد المحددة.