النشرة الجوية الأسبوعية في السعودية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر يعتبر غير مستقر نتيجة لما تشهده البلاد من سوء الأحوال الجوية، حيث يهتم المواطنون بطقس العرب في السعودية خاصة أن يومي الاثنين والثلاثاء تشهد المملكة هبوط بعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق مثل الرياض وشمال الرياض وحفر الباطن والقصيم والمنطقة الجنوبية الغربية، أما النشرة الجوية الأسبوعية في السعودية نقدمها لكم عبر موقع ثقفني حيث تكون فيها حالة الطقس مستقرة على باقي المناطق .النشرة الجوية الأسبوعية في السعودية
تتعرض شمال المملكة إلى كتلة هوائية قوية قادمة من شرق البحر المتوسط وبالتحديد من شمال الشام والعراق حيث يعتبر طقس السعودية الأربعاء 23/12/2020 غير مستقر نتيجة لسوء الأحوال الجوية في المنطقة الغربية خاصة المناطق الساحلية، يجب الاستعداد لهطول أمطار رعدية متفرقة على مدينة جدة وسوف تستمر بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع في كل من القصيم وحفر الباطن وحائل وجنوب الحدود الشمالية.طقس السعودية الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر
توضح الأرصاد الجوية السعودية أنخفاض في درجة الحرارة بشكل واضح نتيجة مرور تلك الكتلة الهوائية شمال المملكة حيث يسود جو بارد في النهار وشديد البرودة في الليل،ثم ينتشر الصقيع فوق جبال تبوك في الصباح وأوقات الفجر الباكر من نهاية الأسبوع وهو ما يسود في طقس السعودية بشكل عام ،ويحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من سوء الأحوال الجوية وضرورةأرتداء ملابس ثقيلة مع توخي الحذر في الحركة ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك.طقس السعودية الخميس 24/12/2020
يمكنك متابعة المركز الوطني للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس في السعودية يوم الخميس 24/12/2020 ومعرفة درجة الحرارة وكل ما يخص الأحوال الجوية في كافة أنحاء السعودية، حيث يقوم المركز على العديد من الأعمال و المشروعات وهي:
- وضع مبادرة لمشروعات الطقس وبرامج لتنفيذها.
- أقتراح المعايير وبعض الضوابط والمقاييس الخاصة بالأرصاد و البدء في تنفيذها.
- تحديد حالة الطقس اليومية في جميع أنحاء السعودية والحالات الجوية والظواهر البحرية على مدار الساعة.
- التوجه في بناء محطات الأرصاد الجوية والعمل على بنائها وتشغيلها.
- الاعتماد على شبكة من قاعدة البيانات الوطنية بما فيه الطقس المناخي.
- تحذير المواطنين من الحالات الجوية السيئة مثل السيول والأمطار الشديدة عن طريق الاستمرار في بناء شبكات الاتصال.
- إصدار توقعات النشرة الجوية الأسبوعية في السعودية.
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