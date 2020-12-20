أسرع تمويل شخصي من بنك الرياض أون لاين بدون كفيل وفتح حساب جديد

لا شك أن الكثير من المواطنين المستفيدين والعملاء، يبحثون دائمًا عن الحصول على أسرع تمويل شخصي من بنك الرياض،استثمارًا للوقت والجهد، مع إمكانية الحصول عليه أون لاين من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب وباء كورونا المستجد، والعمل على الحصول على كافة الخدمات إلكترونيًا عن بُعد، وهو ما دفعه إلى توفير تلك الميزة التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد، ويستطيع من خلالها الفرد من الحصول على موافقة التمويل الشخصي في ثواني معدودة، مع العلم أن تلك الخاصية ﻣُﺘﺎحة لجميع العملاء، سواء المواطنين السعوديين، أو المقيمين المغتربين المتواجدين على أراضي المملكة.

أسرع تمويل شخصي من بنك الرياض

أما عن كيفية وخطوات الحصول على أسرع تمويل شخصي من بنك الرياض، فيتم ذلك إلكترونيًا بلك سهولة، شريطة معرفة الشروط والأحكام الخاصة بهذا التمويل، ومن أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ربيعًا من السعوديين، و22 عامًا من المقيمين، فضلاً عن تحميله لموبايل الرياض على جواله وتسجيله فيه ثم تقديم خطاب الشهادة حال الموافقة على طلبه، وخطوات التسجيل تتمثل في:

فتح التطبيق أون لاين.

الضغط على بند تقدم بطلبك من القائمة الرئيسية.

النقر على بند التمويل الشخصي.

تسجيل البيانات الخاصة بك.

الموافقة على الطلب وإرساله وانتظار الرد برسالة.

حاسبة التمويل للتخطيط المالي

وفي خطوة جيدة من بنك الرياض، في إطار التيسير على المستفيدين والعملاء من إيجاد منحنى مناسب لهم متصاعد في التمويلات المالية عن طريق البنك، أوجد مؤخرًا إلكترونيًا تفعيل خاصية حاسبة التمويل، والتي تهتم في المقام الأول بالعمل على توفير أفضل تخطيط مالي وفق لاحتياجاتك الحالية والمستقبلية، كطريقة مرادفة لدراسة الجدوى، موفرًا من أجلها عدد من الأدوات التي تسهل للعميل تحديد قيمة التمويل، سواء الشخصي أو العقاري أو الخاص بالسيارات، ويمكنك الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط: https://www.riyadbank.com، مع ضرورة ملء بيانات الاستمارة المتاحة داخل الموقع من كافة البيانات الشخصية المطلوبة، مع العلم، أنه يُرجى اختيار نوع الراتب والدخل الشهري والالتزامات المفروضة عليك، بالإضافة إلى تحديد فترة التمويل.

وكيفية فتح حساب جديد

تتنوع حسابات بنك الرياض، وتنقسم إلى (حساب الجاري – ادخار – الودائع لأجل – الحساب بالعملات الأجنبية)،ويتيح البنك فتح حساب لكل من لا يقل عمره عن 18 عامًا، ويمكن للوالدين فتح حساب لأبنائهم القاصرين أيضًا، على أن يتم تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة من بطاقة الهوية الوطنية وغيرها، ويتم فتح الحساب من خلال زيارة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر الموقع الإلكتروني للمصرف أو بتسجيل طلب حساب جديد عبر تطبيق موبايل الرياض.

رابط تحميل موبايل الرياض

وتيسيرًا على العملاء في الحصول على الخدمات أون لاين من خلال الجوال دون معاناة وإنهاء إجراءات الحصول على أسرع تمويل شخصي من بنك الرياض، أطلق البنك “موبايل الرياض”، والذي يتم الحصول عليه من خلال المنصات المختلفة: