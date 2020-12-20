كيف احصل على إخلاء الطرف بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٢

كيفية إخلاء الطرف من بنك التنمية الاجتماعية لعام ١٤٤٢، فكثيرا من المواطنين يبحثون عن طريقة إخلاء الطرف عبر التنمية الاجتماعية بعد الانتهاء من قيام المواطن بسداد كل الأقساط الذي أخذها بقرض من البنك، وأتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمة إخلاء الطرف إلكترونياً عبر الذهاب لموقع البنك الالكتروني على الانترنت واتباع خطوات بسيطة دون أن يحتاج المواطن الذهاب إلى البنك، وبذل الوقت الجهد، كما يمكن للمستخدم طباعة صورة من إخلاء الطرف الذي قام به إلكترونياً عبر الموقع الرسمى للبنك، وهذا ما يتم عرضه من خلال هذا المقال كيفية الحصول على إخلاء طرف من بنك التسليف بالسعودية.

إخلاء الطرف من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك الإعفاء العديد والعديد من الخدمات المختلفة، ومن بين هذه الخدمات خدمة أخذ “القروض” وبعد سداد قيمة القرض أتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمة إخلاء الطرف لعملائه، حيث يتم تقديم هذه الخدمة ليسهل عليهم التعاملات بعد الانتهاء من دفع الأقساط المقررة عليهم من القروض سواء كان قرض الأرامل أو قرض الأسرة أو المطلقات أو قرض الزواج، ويجب طباعة إخلاء الطرف ليكون إثبات للعميل على أنه قد انتهى من سداد الأقساط الخاصة به ويمكن تقديمه للجهات المختصة.

لتتم عملية إخلاء الطرف من التنمية الاجتماعية اتبع الآتي:

أولاً: يجب الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الرئيسي

ثم بعد ذلك انقر على خدمة إخلاء الطرف

وبعد ذلك يجب كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لذلك و يجب أن تكتبه بالعام الميلادي الهجري الصحيح

بعد ذلك يجب أن تقوم بتسجيل تاريخ ميلادك بالعام الهجري

ثم كتابة الرمز الذي يظهر أسفل الشاشة

وبعد ذلك يجب الضغط على كلمة استعلام

وأخيرا سيظهر لك أن الطلب قد تم بنجاح، وبذلك يعتبر إن إخلاء الطرف قد تم بهذه الخطوات السابقة

وفي النهاية يمكنك طباعة ورقة إخلاء الطرف من بنك الإعفاء والتسليف

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة وجود التزامات مع البنك وعدم سداد بعض الأقساط فإنك لا تستطيع إتمام عمليه إخلاء الطرف من بنك الإعفاء.

خطوات اخلاء الطرف من بنك التنمية الاجتماعية