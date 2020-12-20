حساب التميز بمصرف الراجحي وأهم المميزات والعملاء المستحقين

يعد بنك الراجحي من أشهر البنوك المتواجدة ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في العديد من الدول العربية ويقدم المصرف للعملاء خدمات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع جميع العملاء ومن تلك الخدمات المقدمة خدمة فتح حساب بالمصرف حيث يوجد أنواع مختلفة من الحسابات بالمصرف مثل فتح حساب جاري وغيره ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مميزات حساب التميز وأهم الشروط الواجب توافرها في العميل حتي يتمكن من فتح الحساب.

مميزات حساب التميز بمصرف الراجحي

يسعى بنك الراجحي إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء ولعملائه المميزين خاصة حيث يقدم المصرف مجموعة كبيرة من المزايا لأصحاب هذا الحساب ومن ضمن تلك المميزات المقدمة من المصرف للعملاء المميزين التالي:

الحصول والتمتع بمزايا البطاقة الائتمانية البلاتينية الخاصة بالمصرف.

إمكانية التحويل اليومي حتي مبلغ مائتين وخمسون ألف ريال سعودي.

التمتع بخدمة الاستقبال بصالات التميز في جميع الفروع للبنك.

الحصول على عدد من البطاقات الائتمانية المجانية لأفراد الأسرة.

الحصول المجاني على دفتر شيكات خاص بعملاء البنك المميزين.

إمكانية الإيداع النقدي اليومي حتي مبلغ مائتين ألف ريال سعودي.

التمتع بإجراء التحويلات المحلية والدولية مجاناً.

يحق للعملاء المميزين لدي المصرف الدخول إلى صالات كبار الزوار بالمطارات.

التمتع بتخفيضات وعروض خاصة مقدمة للعملاء المميزين.

يحق للعملاء المميزين التواصل مع المصرف على مدار اليوم.

الحصول على خدمات خبير مالي متخصص.

العملاء المستحقين لفتح الحساب بالمصرف

هناك عدد من الشروط التي أعلن عنها البنك حتي يستطيع العميل التمكن من فتح الحساب وجاءت الشروط كالتالي:

عملاء البنك الحاليين والذين يمتلكون حساب بالبنك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويوجد بالحساب رصيد لا يقل عن مائة ألف ريال وبالنسبة للشركات يجب أن لا يقل الرصيد المتوفر بالحساب عن خمسة مليون ريال. العملاء الجدد من الرجال والذين يمتلكون رصيد لا يقل عن مائتين وخمسون ألف ريال والعملاء الجدد من السيدات ويمتلكون رصيد لا يقل عن مائتين ألف ريال أو يتم فتح الحساب بتحويل الراتب بحيث لا يقل الراتب المحول للبنك للرجال عن خمسة وعشرون ألف ريال ولا يقل راتب السيدات المحول للبنك عن عشرون ألف ريال. العملاء الجدد(شركات) لا يقل الرصيد عن عشرة مليون ريال سعودي.

هذا ويوفر المصرف هاتف متخصص للعملاء المميزين (9200005544)، (8001248880)لتلقي كافة الاستفسارات من العملاء في أي وقت على مدار اليوم.