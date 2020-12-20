رئيس الجاليات المصرية فى أوروبا لـ«دوت الخليج»: سنتصدى لأكاذيب الإرهابية عن مصر

جدة - نرمين السيد - استنكر إبراهيم يونس، رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، وعضو المجلس الاستشارى للمهاجرين فى إيطاليا، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، قائلاً إنه على الرغم من علاقاتنا العظيمة ومواقفنا الواضحة والمتوافقة مع السياسة الأوروبية، إلا أنه للأسف هناك أياد مؤثرة تلعب فى الخفاء لدعم المؤسسات الإرهابية.





وفى تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، قال يونس، إن مصر تعيش فترة إنجازات وتقدم كبير ملموس، علاوة على أنه تم إنقاذ البلاد من الإرهاب والتخريب، وأنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبى أن ينظر بعين الحياد إلى ما حققته مصر من إنجازات وأمن قومى وحرب ناجحة قضت على الإرهاب، ودفاع مصر الواضح عن جنوب أوروبا.

وأضاف: "نحرص جدًا على العلاقات الطيبة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى تشهد حاليًا بالفعل حالة من الازدهار والتبادل التجارى والتفاهم السياسى، علاوة على وجود مصر كدولة محورية تحمى الأمن العالمى والأوروبى فى جنوب أوروبا وفى شرق المتوسط.

وقال رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، إنه للأسف هناك أيادى تعبث فى الخفاء، ومهما يكن لهم تأثير فى بعض الدول الأوروبية، وفى بعض البرلمانات الأوروبية، ويقومون بشراء صفحات كاملة فى الصحف الأوروبية للتأثير على القرار فى المفوضية والبرلمان الأوروبى وبعض البرلمانات الغربية.

وشدد يونس، على أنه بعيدًا عن موقف وبيان البرلمان الأوروبى، فإن الحكومات الأوروبية وحكومة مصر كذلك، يتفهمون جيدًا هذه الأمور، وأهمية العلاقات المحورية مع مصر.

وفى توضيح للموقف، قال رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، إن البرلمان الأوروبى هو عبارة عن مجموعة من البرلمانيين ليس لديهم معلومات دقيقة، كما أنهم للأسف اعتمدوا على مصادر كاذبة تحمل عداءًا كبيرًا للدولة المصرية، ومنها مصادر لأشخاص موالين لبعض الجمعيات المصنفة كمظمات إرهابية، وبطبيعة موقف الدولة المصرية ضد الإرهاب ستجد أن هذه المصادر تحمل ضغينة وعداء لمصر.

ولدى سؤاله عن سبل الرد على ما جاء فى البرلمان الأوروبى، قال يونس: "نتمنى أن يكون لنا دور كجبهة ودبلوماسية شعبية حتى نستطيع توصيل حقيقة الموقف وما يحدث على أرض مصر من إنجازات على كافة المستويات، ومنها الملف الحقوقى وتحقيق رفاهية المواطن فى الاقتصاد والتعليم والأمن القومى".

وأكد يونس حرص الدولة المصرية على الالتزام والعمل بالقوانين والدستور المصرى، والحرص على حقوق المواطنين كافة، وأن الجميع سواء أمام القانون فى علاقة المواطن بجميع مؤسسات الدولة.