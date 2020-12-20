بلجيكا تحظر دخول القادمين من بريطانيا جوا أو بالقطارات بسبب السلالة الجديدة...

أعلنت السلطات البلجيكية عن فرض حظر دخول القادمين من بريطانيا جوا أو عبر القطارات؛ وذلك عقب رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، يُعتقد أنها معدية بشكل أكبر.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن الحظر الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأحد، سيستمر لمدة 24 ساعة على الأقل، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية.
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