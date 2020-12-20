شاهد.. تركيا تتحدى أوروبا واليونان وتجري مناورات بالذخيرة الحية في المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن القوات البحرية التركية نفذت تدريبات على إطلاق النيران في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في تحدٍ صارخ للاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، مجموعة من الصور للتدريبات التي تجريها قواتها البحرية في منطقة شرق المتوسط بالتزامن مع استمرار عمل سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" بالمخالفة للاتفاقات الدولية.
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قد اعتبر قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا، طبيعية وضرورية" بسبب سلوك السلطات التركية في شرق البحر المتوسط وتجاوزها للخطوط الحمراء، وليس فقط بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس – 400.
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