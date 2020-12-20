كمين الفشقة.. ماذا يجرى على حدود السودان وإثيوبيا؟

وقالت وسائل إعلام سودانية إن أربعة جنود قتلوا وأصيب 27 آخرون، رغم أن الجيش لم يؤكد التقارير.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها على الخطوط الأمامية داخل الفشقة لاستعادة الأراضي المسروقة واتخاذ مواقع على الخطوط الدولية.
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وقال صالح في تصريحات لوكالة "رويترز": "التوترات زادت وحدثت بعض المناوشات مؤخرًا".
ويطالب مزارعو أمهرة بحقوقهم في الأراضي الواقعة في سهل الفشقة التي يطالب بها السودان أيضا، وتندلع الاشتباكات أحيانًا خلال مواسم الزراعة والحصاد.
ويحمل لاجئو تيجراي الفارين إلى شرق السودان المسئولية لقوات أمهرة عن الكثير من أعمال العنف التي فروا منها منذ أوائل نوفمبر.
وبدافع من المخاوف الأمنية، توجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا يوم الأحد الماضي بما وصفه مسئولون سودانيون كبار باقتراح للوساطة بين أبي أحمد وجبهة تيجراي.
وقطع حمدوك زيارته إلى إثيوبيا بشكل مفاجئ، وسط تسريبات بأن أبي أحمد رفض عرضه للوساطة.
وقال صالح إن حمدوك وأبي اتفقا على إحياء لجنة لتسوية نزاعهما الحدودي، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وأحرزا تقدمًا بشأن المحادثات الثلاثية المتوقفة مع مصر بشأن سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن حكومة إثيوبيا تتابع عن كثب الحادث مع الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.
ويعتقد دبلوماسيون وعمال الإغاثة أن آلاف الأشخاص قتلوا، وأن صراع تيجراي يشكل تهديدًا لمنطقة مضطربة.
واليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد د.عبدالله حمدوك بمقر إقامته بجيبوتي رئيس الوزراء الاثيوبي د.ابي احمد.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في الإقليم وأجندة قمة الإيقاد التى ستنعقد اليوم.
وتطرق اللقاء لانعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
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