قرارات جديدة في عمان.. لا دعم للقادرين من أول يناير المقبل

أعلنت سلطنة عمان إعادة توجيه منظومة الدعم الحكومي لتكون موجهة لمساعدة الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنها ستبدأ في إصلاح نظام الدعم في يناير، مركزة على دعم المياه والكهرباء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتسعى الحكومة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ورفع الدعم عن القادرين.

قال المكتب الإعلامي للحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالاً (3260 دولارًا) شهريًا.

أوضح المكتب أن الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعمًا حكوميًا في فواتير المرافق، وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

وتبدأ الخطة الجديدة في يناير وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من اليوم الأحد.

يأتي ذلك ضمن إجراءات دعم الموازنة العامة للدولة، حيث سبق أن قام السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بتغييرات في الحكومة وأقرّ في أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل القادم لدعم الإيرادات العامة.