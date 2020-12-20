تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تحذيرا شديدا إلى الدول الأوروبية بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة.

ودعت منظمة الصحة دول أوروبا إلى تشديد قيودها مع تحور الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.

وحظرت الحكومة الهولندية الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا. وقالت على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

كما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وانضمت إيطاليا والنمسا إلى هولندا وبلجيكا في حظر السفر الجوي من المملكة المتحدة بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت السلطات الصحية الهولندية حالة واحدة على الأقل من نفس النوع الذي دفع لندن وأجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا للعودة إلى قواعد الإغلاق.

وأعلن أيضا مصدر المقرب من وزارة الصحة الألمانية أن الحكومة تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تنتشر في البلدين.

وقال المصدر: إنه على غرار هولندا، التي قررت حظر جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، فإن الحكومة الألمانية تدرس خطوة مماثلة باعتبارها "خيارا جادا" للرحلات الجوية من كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وحذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، من أن الجمهور يواجه قيودا قد تستمر لشهور حيث حظرت الحكومات الهولندية والبلجيكية والإيطالية الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة من فيروس كوفيد -19 المكتشفة في بريطانيا.

وحذر هانكوك ، الذي تحدث بعد ساعات من فرض قيود جديدة صارمة - لا سيما في لندن وحولها - من أنه قد تكون هناك أشهر صعبة قبل تلقيح كبار السن والضعفاء.