رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

انضمت إيطاليا والنمسا إلى هولندا وبلجيكا في حظر الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بسبب مخاوف من تفشي سلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه مباحثات هاتفية فرنسية ألمانية أوروبية لاتخاذ الخطوة نفسها.

وأعلنت إيطاليا عن إجراءاتها، منتصف نهار الأحد، ولكن من غير المعروف إلى متى سسيستمر هذا القرار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت السلطات الصحية الهولندية حالة واحدة على الأقل من نفس النوع؛ مما دفع لندن وأجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا للعودة إلى قيود الإغلاق.

وحظرت الحكومة الهولندية الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

وقد اتخذت بلجيكا الخطوة نفسها بينما اوقفت أيضا اتصالات السكك الحديدية. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتبحث فرنسا وألمانيا اتخاذ الخطوة نفسها في أعقاب تفشي السلالة الجديدة.

وأعلن أيضا مصدر المقرب من وزارة الصحة الألمانية أن الحكومة تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تنتشر في البلدين.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تحذيرا شديدا إلى الدول الأوروبية بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة.

ودعت منظمة الصحة دول أوروبا إلى تشديد قيودها مع تحور الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.