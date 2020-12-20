اليونان تكشف عن تحركاتها لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

كشفت اليونان اليوم الأحد، عن مساعيها لمنع إقامة قاعدة تركية في ليبيا.

وأكدت الخارجية اليونانية أنها تهدف لتراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعربت اليونان عن ترحيبها بالإفراج عن 18 صيادًا، من بينهم العديد من الإيطاليين، اللذين كانا محتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.

وأشار الإعلان إلى أن وزارة الخارجية اليونانية، بناء على أوامر وزير الخارجية نيكوس ديندياس، تعهدت بالتوسط بين الجانبين خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل تحقيق نتيجة جيدة في هذه القضية الإنسانية.

وجاء في الإعلان أن دندياس بعث برسالة إلى المشير الليبي خليفة حفتر، أشار فيها إلى رغبة اليونان في إقامة منطقة سلام واستقرار تقوم على علاقات حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة القانون، بمساعدة جميع الدول.. في المنطقة المحيطة.

وقال إن اليونان وإيطاليا وليبيا كدول مجاورة مرتبطة بالتاريخ يجب أن تعطي مثالا للتعايش المنسجم في منطقة مضطربة وحل أي خلافات سلميًا من خلال الحوار.