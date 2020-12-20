سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتتسارع الدول لتأمين الجرعات والحصول عليها لكبح الوباء الذي تفشى في العالم، خرجت بريطانيا تعلن عن مفاجأة صادمة زادت الأمر رعبًا وقلقًا في العالم، حيث كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أمس، السبت، عن ظهور سلالة جديدة من "كوفيد-19" والتي أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.

وعلى إثرها أعلن جونسون، أنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

فيما حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروجها عن السيطرة.

وأكد هانكوك ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".

وكنتيجة لذلك، أعلنت عدد من الدول الأوروبية، دراسة تعليق حظر السفر من وإلى بريطانيا، وكانت أولها هولندا، والتي حظرت الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة الهولندية على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساريا المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".

وقال البيان إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا حالة إصابة بالفيروس المتحول الجديد داخل هولندا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأحد، تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، في 3 دول أخرى، هم الدنمارك وهولندا، وأستراليا.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، وهي مسئولة رفيعة المستوى في منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا.

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بالحكومة الألمانية أنه قد يتم تعليق الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال المصدر المقرب من وزارة الصحة الألمانية لوكالة "فرانس برس"، اليوم، الأحد، إن ألمانيا تدرس حظر الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب إفريقيا، لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تنتشر في البلدين.

وأضاف أنه على غرار هولندا، التي قررت حظر جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، فإن الحكومة الألمانية تدرس خطوة مماثلة باعتبارها "خيارا جادا" للرحلات الجوية من كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات "يورو ستار" من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فرضت بلجيكا هذا الأمر مع استمرار المشاورات العلمية، إذ أكد دي كرو أنه يمكن تمديد ذلك إذا علمت البلاد معلومات أكثر.

وانضمت إيطاليا والنمسا إلى هولندا وبلجيكا في حظر السفر من المملكة المتحدة بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لكنهما لم يتحدثان عن تفاصيل أكثر بشأن توقيت المنع والرفع.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تدرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من المملكة المتحدة ومن عدد من البلدان الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن ظاهرة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال نتنياهو، قبيل بدء اجتماع المجلس الوزاري لشؤون كورونا اليو، الأحد، إنه لا يوجد حاليا أي مؤشر على فعالية اللقاح ضد الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

بينما ذكرت قناة "العربية"، أن فرنسا تبحث تعليق الرحلات من وإلى بريطانيا، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ونقلت "العربية"، عن مراسلتها قولها إن هناك تنسيقا بين فرنسا ودول أوروبية لتعليق الرحلات إلى بريطانيا.

ومن جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا دولها إلى تعزيز قيودها مع ظهور السلالة الجديدة من كورونا.