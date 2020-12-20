القطرية تحت طائلة الحظر في هذه الدولة.. طائراتها جلبت معها مصابي كورونا

أفلتت الخطوط الجوية القطرية من العقاب بعد أن ثبتت إصابة سبعة ركاب كانوا على متن طائراتها التي وصلت إلى هونج كونج، بفيروس كورونا المستجد، معرضة بذلك حياة ركاب الطائرة ومن في المطار للخطر، وهو الأمر الذي دعا المراقبين إلى القول بعدم مرور الواقعة دون عقاب، وفق ما ذكرت صحف صينية.

وبحسب التقارير الإخبارية، يبدو أن الشركة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها قد أفلتت لأسباب فنية.

ووفق القواعد المرعية في هونج كونج، فقد يتم حظر شركة طيران من السفر إلى المدينة الدولة لمدة أسبوعين إذا جلبت رحلتان متتاليتان من نفس الوجهة بها ثلاثة ركاب أو أكثر ثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 في مركز جمع العينات المؤقتة بالمطار (TSCC).

في وقت سابق من هذا الشهر، تم اختبار سبعة ركاب على متن رحلات متتالية للخطوط الجوية القطرية عند وصولهم وتبين أنهم مصابون ، لكن الشركة لم تعاقب.

قالت التقارير الإخبارية، إن السبب يعود لأن بعض نتائج اختبارات الركاب لم تأت في يوم وصولهم.

ووفق الصحف الصينية، فقد يتم فرض حظر على الشركة القطرية، وفقًا لقواعد وزارة الصحة، إذا استمر ذلك الخرق، حيث إن الشركة لم تستوف في أي من رحلاتها ومنذ الرابع من ديسمبر "المعايير المعمول بها" في هونج كونج.

وقال خبير طب الجهاز التنفسي بالجامعة الصينية، البروفيسور ديفيد هوي شو تشيونج ، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الوباء ، إنه سيدعم تغيير معايير الحكومة لتقييم مثل هذه المواقف.

نجحت هونج كونج إلى حد كبير في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية،و أظهرت الأبحاث الطبية أن الزيادة الحالية في الإصابات نتجت عن سلالة جديدة من الفيروس قدمت مع مصابين بها من نيبال والهند.