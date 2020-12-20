رابط التسجيل في منصة إحكام Ehkaam لتملك العقارات إلكترونياً بدون صكوك

تم الإعلان عن تفعيل رابط التسجيل في منصة إحكام Ehkaam لاستقبال طلبات التسجيل لتملك عقارات إلكترونياً بدون صكوك أو التعديل عليها اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، حيث أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق وتفعيل منصة إحكام الرقمية لاستقبال الطلبات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بطلبات تملك العقارات أو التعديل عليها.

وقد أعلنت منصة إحكام من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء الأمانة العامة للجان النظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات والتعديل عليها اعتباراً من اليوم، وسيتم إطلاق وتفعيل منصة إحكام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرم، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط بوابة الهيئة العامة للعقارات الرسم، ورابط دخول منصة إحكام الرقمية فور إطلاقه مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

رابط التسجيل في منصة إحكام ehkaam

تم الإعلان رسمياً من جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إجراء تعديلات على قواعد وآلية العمل للجان النظر في طلبات تملك العقارات من جانب معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارات بناءً على توجيها ملكية سامية صدرت من أجل تنظيم عمل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها لضمان وحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تم التعديل على بعض المتطلبات والشروط من أجل التيسير على المواطنين بالمملكة.

وقد أعلنت الهيئة عن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات تملك العقارات، حيث أوضح محافظ الهيئة بأنه يجب على كافة الراغبين في التقديم بطلبات التملك القيام بإرفاق رفع مساحي يكون صادراً من مكتب معتمد ويشتمل على الآتي (الإحداثيات – نوع العقار – حدود العقار – موقع العقار – أضلاعه – مساحة العقار).

بالإضافة إلى تقديم المستندات والوثائق التي تدعم تملك العقار “سند الملكية” أو الإحياء، وقد رفعت الهيئة ضمن التعديلات الجديدة عبء التصوير الجوي عن كاهل المتقدم كأحد المستندات والوثائق المطلوب إحضارها، وسيتم التحقق من الإحياء عن طريق المصورات التي يتم تقديمها من قبل الجهات المعنية، ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط التسجيل في منصة إحكام ehkaam.sa الرسمي خلال الدقائق القليلة القادم، ويمكنكم دخول موقع هيئة العقارات العامة من خلال التالي: