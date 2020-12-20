إسبانيا تطالب باستجابة أوروبية منسقة تجاه سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - طالبت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، الاتحاد الأوروبى باتخاذ استجابة منسقة فيما يتعلق بالتعامل مع حركة السفر والطيران مع المملكة المتحدة، في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك أسرع انتشارا.





وقالت الوزيرة الإسبانية، وفق ما أوردته قناة "سكاي نيوز"، بعد أن أعلنت عدد من الدول تعليق رحلات الطيران مع المملكة المتحدة، تطالب إسبانيا الاتحاد الأوروبى باستجابة منسقة لمواجهة هذا الوضع الجديد، الهدف هو حماية حقوق المواطنين، لكن بطريقة منسقة". وكانت كل من هولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، والنمسا، قد أعلنوا حظر رحلات الطيران القادمة من المملكة المتحدة، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى انتشرت بشكل واسع فى أجزاء من المملكة.

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