فيديو.. الحياة تعود لطبيعتها فى ووهان الصينية والعالم يعيش صدمة كورونا

ويرصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، تطبيق إجراءات صارمة لكبح تفشى فيروس كورونا المستجد، بعدما أصبحت الدول مكتوفى الأيدى أمام الفيروس، فاعترفت السويد بإخفاقها فى تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.
كما أعادت إيطاليا وبريطانيا فرض قيود الحجر الصحى الشامل خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. وأعلنت النمسا تدابير جديدة لتطبيق حجر صحى للمرة الثالثة منذ ظهور الفيروس فى مارس الماضى.
وأشار التقرير إلى أنه بعدما كانت أستراليا تفاخر بسيطرتها على الوباء بفضل إغلاق الحدود، عاد فيروس كورونا للانتشار مرة أخرى فى شمال أراضيها بمدينة سيدنى.
بينما أصبح الحال مختلف تمامًا فى مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى للوباء، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها، وذلك تزامنًا مع زيارة مرتقبة يجريها فريق منظمة الصحة العالمية، مطلع الشهر المقبل، إلى هناك للتحقيق فى مصدر الوباء.
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