مقتل 3 وإصابة 5 في انفجار بـ إثيوبيا

أفادت وكالة أنباء حكومية، بأن جسم مجهول انفجر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة في منطقة ليديتا قرب وسط المدينة.

ولا يزال الوضع في الدولة الأفريقية متوترا بعد صراع عسكري بين الحكومة الفيدرالية ومسلحين في منطقة تيجراي، أودى بحياة الآلاف وأجبر ما يقرب من مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن "التحقيق بشأن الانفجار جار الآن وسيتم إبلاغ الجمهور بمجرد اكتمال التحقيق".

كان الوضع في إثيوبيا متوترًا منذ عام 2019، عندما انسحبت جبهة تحرير تيجراي الشعبية من الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء أبي أحمد.

رفضت السلطات الإقليمية اتباع أمر اتحادي بتأجيل الانتخابات وسط جائحة فيروس كورونا، وأجرت تيجراي التصويت، لكن لم تعترف أديس أبابا بالنتائج.

وبعد هجوم على قاعدة عسكرية اتحادية في تيجراي، شنت الحكومة المركزية عملية ضد المنطقة، وسيطرت على مدنها، بما في ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلي.