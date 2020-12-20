بعد وفاته| الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.. مهندس رؤية 2035 ووزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل

توفى صباح اليوم الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح. وجاءت وفاة الشيخ ناصر، بعد 80 يوما من وفاة والده الراحل، الشيخ صباح الأحمد.

ويعتبر الشيخ ناصر هو النجل الأكبر للأمير الراحل، وولد في قصر الشعب وعاش وتربى بقصر دسمان.

وكان يُنظر إليه على أنهُ المسئول الرئيسي حول مشروع "مدينة الحرير"، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

وفي 7 ديسمبر 1999، صدر مرسوم أميري بتعيينه مستشارًا خاصًا لولي العهد الكويتي ورئيس مجلس الوزراء.

وفي 11 فبراير 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشئون الديوان الأميري، وفي 11 ديسبمر 2017، صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأُعفي من منصبه بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

تزوج الشيخ ناصر عام 1969 من الشيخة حصة صباح السالم الصباح، وله 6 أبناء، دانه وعبد الله وصباح وفهد وفتوح وبيبي.

يعد الشيخ ناصر صباح الأحمد، صاحب رؤية 2035، فقد أخذ على عاتقه تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط مدروسة وقانون شامل يتفق مع مواد الدستور ووفق العادات والتقاليد الكويتية، حيث سعى أن تكون رؤية 2035 نقطة التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة للمجتمع الكويتي.

وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات حيث أسس شركة الفتوح القابضة وشركة مشاريع الكويت القابضة إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حيث أسس دار الآثار الاسلامية وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على مجموعة الصباح الأثرية، إضافة إلى أنه كان عضوًا فخريًا في مجلس أمناء متحف المتروپوليتان بنيويورك. ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.