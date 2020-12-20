بوتين: روسيا بحاجة إلى حماية حدودها نظرا لمخاطر الصراعات الإقليمية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحاجة إلى حماية حدود الدولة الروسية بشكل فعال بالنظر إلى مخاطر اشتعال الصراعات في البلدان المجاورة.

وأكد بوتين خلال زيارة إلى مقر جهاز المخابرات الأجنبية، اليوم الأحد، قائلا "نحن بحاجة إلى ضمان حماية أكثر فعالية لحدود الدولة ، علاوة على ذلك بالنظر إلى مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودنا".

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وأمر بوتين بإيلاء اهتمام جدي لأمن المعلومات ومحاربة التطرف والفساد والجرائم الاقتصادية.

وبدورهم، يجب على موظفي دائرة الحماية الفيدرالية الاستمرار في ضمان أمن مرافق الدولة والأحداث الحيوية بشكل فعال، بينما يجب على المديرية الرئيسية للبرامج الخاصة التعامل مع "مجموعة واسعة من المهام لتعزيز استقرار عمل هيئات الدولة الرئيسية وأنظمة الاتصالات في أي وحتى أصعب المواقف".