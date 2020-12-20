نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل ووزير الدفاع السابق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشيخ ناصر صباح الأحمد هو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعلنت وسائل الإعلام في دولة الكويت عن وفاته منذ قليل وذلك عن عمر يناهز ال72 عاماً، وبعد نحو ما يقرب من ثلاثة أشهر من وفاة أبيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمدي الصباح، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الشيخ ناصر صباح الأحمد هو صاحب رؤية 2035 في دولة الكويت والتي تسعي إلى إحداث تطوير اقتصادي واجتماعي شامل في دولة الكويت وفق خطه مدروسة تتفق مع مواد دستور دولة الكويت ومع عادات وتقاليد الشعب الكويتي.

سيرة الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل لدولة الكويت:-

ولد الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح في 27 أبريل 1948، وقد شغل العديد من المناصب الوزارية في دولة الكويت، حيث شغل منصب وزير الدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي اعتباراً من 11 ديسمبر 2017، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعتباراً من ديسمبر 2019.

وقد سبق للشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح تقلد المستشار الخاص لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمرسوم الأميري الصادر في عام 1999، كذلك فقد تم تعيينه وزيراً لشؤون الديوان الأميري في 11 فبراير 2006.

وقد تناقلت الصحف الكويتية أن سبب وفاة نجل أمير الكويت الراحل هو تدهور حالته الصحية والتي أدت إلى دخوله العناية المركزة، إلى أن وافته المنية ظهر اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 ليلحق بأبيه أمير دولة الكويت الراحل بعد وفاته بنحو 80 يوماً.

رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وأسكنه فسيح جناته.