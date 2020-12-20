التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بالسكن والسيارة بالمملكة

التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال الخيرية من أكثر ما يزداد عليه عمليات البحث في محركات جوجل بالفترة الأخيرة من قبل فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل صحيح، حتى يتمكن من أن يحصلون على سيارة أو وحدة سكنية والكثير من المساعدات المالية في المملكة العربية السعودية، لكل شخص أو أسرة تواجه صعوبة في أن تمتلك وحدة سكنية أو سيارة، كما أن ذلك الخدمة متوفرة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية، للقيام بتقديم المساعدات لكل من يحتاج لها من الأسر الفقيرة، ومن يحمل دخل شهري بسيط، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال وما هي الشروط الموضوعة للحصول على وحدة سكنية أو سيارة.

من المشترط أن يكون المتقدم الراغب في الحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد المالية لا يوجد لدية أي وحدة سكنية باسمه أو سبق له الاستفادة من أي مشروع إلا مرة واحدة فقط.

المالية لا يوجد لدية أي وحدة سكنية باسمه أو سبق له الاستفادة من أي مشروع إلا مرة واحدة فقط. يجب عليه أن لا يكون حاصل على قرض من أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية.

إجمالي دخله الشهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن لا تنطبق أي شرط من شروط الإسكان على المتقدم من أجل الاستفادة من المشروع السكني.

أن يخضع المستفيد لكافة الشروط التوريث بحالة وفاة المتقدم.

لا يتم إطلاقاً تأجير أو حتى بيع الوحدات السكنية بعد أن يحصل عليها، وعلى أن لا يكون قد سبق له التعامل مع أي جمعيات خيرية بكافة مناطق المملكة المتنوعة.

يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المتعلقة بمؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية .

. أو يتم التسجيل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المتعلق بكل شخص حتى يتمكن من الفوز بسيارة أو وحدة سكنية.

يقوم المتقدم بتدوين كافة بياناته الشخصية ومليء استمارة الطلب بشكل إلكتروني.

وعند اتباع كافة التعليمات المذكورة في الموقع، على أن ينطبق عليه جميع الشروط السابق ذكرها من أجل الفوز بالسيارة أو وحدة سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

تعمل مؤسسة الوليد علي تعمير وإعادة الوحدات السكنية التي توجد في المدن.

علي تعمير وإعادة الوحدات السكنية التي توجد في المدن. تعمل علي تعديل وإعادة تنمية المناطق العشوائية لتصبح قابلة للعيش فيها وتصليح كافة مشاكلها.

تعمل علي تقديم الخدمات الخيرية وتتحسين حياة الاسر في المجتمع.

تعمل علي خدمة الاكثر احتياجا في السعودية وتوفر لهم الوحدات السكنية جاهزة علي السكن.

منذ تم أنشاء مؤسسة الوليد بن طلال فقد دعمت المؤسسة الالف من المشاريع وتم انفاق أكثر من 15 مليار ريال سعودي، وتم تنفيذ الاف من المشاريع المختلف من قبل المؤسسة، وقد وصل عدد المستفيدين حوالي 530 مليون مستفيد، وتعمل المؤسسة علي تقديم الدعم ومكافحة الفقر.