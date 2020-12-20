تردد قناة توم وجيري عبر نايل سات لمتابعة أكثر مغامرات القط والفأر كوميدية

لم يكن يعلم ويليام هانا وجوزيف باربيرا أن بفكرتهما البسيطة قد بلغوا العالمية، فقد عاشت الفكرة لأجيال عديدة، فعلى مدار مايقرب من 80 عاماً تابع الكبار والصغار بشغف كبير أفلام المغامرات الكرتونية بين Tom and Jerry، يبحث الكثير من الآباء عن تردد قناة توم وجيري فهي واحدة من أبرز القنوات الخاصة بالصغار نظراً لعرضها الكثير من الحلقات من كرتون توم وجيري الذي يرغب في سماعه الأطفال والكبار أيضاً، كما تُقدم العديد من أفلام الكرتون الأخرى المعروفة في العالم العربي.

تردد قناة توم وجيري

يبحث الكثير عن تردد قناة مغامرات القط والفأر نظراً رغبة أطفالهم بمشاهدتها لكي يستمتعون بكل ما تعرضه القناة حيث تقوم ببث الكثير من البرامج الخاصة بالصغار بجانب تقديم العديد من الأفلام الكرتونية المتميزة والجذابة والتي استحوذت على نسبة مشاهدة عالية من كافة الدول وإليكم ترددها خلال ما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11354.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه : ⅚.

نبذة عن قناة توم وجيري

هي واحدة من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال تعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المتنوعة التي من خلالها استطاعت أن تجذب عدد كبير من الصغار من كل مكان في العالم وخاصة كرتون مغامرات القط والفأر المتميزة بكافة حلقاته، تجمع بين المغامرة والتشويق والكوميديا.

محتوى قناة توم وجيري

تقدم هذه القناة الكثير من البرامج والأفلام الكرتونية المُميزة التي جعلتها في مُقدمة القنوات الأخرى التي تعرض نفس المحتوى،لذا يبحث الجميع عن تردد قناة توم وجيري والجدير بالذكر أنها قناة مجانية يُمكن لاي شخص استقبالها دون دفع أي رسوم، كما أنها تقدم محتواها دون أي محتوى إعلاني قد يزعج المشاهدين، ومن أبرز ما تُقدمه ما يلي: