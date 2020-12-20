رابط منصة إحكام ehkaam.sa الرسمي لتقديم طلب تملك عقارات بدون صكوك

ننشر رابط منصة إحكام ehkaam.sa الرسمي بعد أن تم الإعلان عن لإطلاقه الآن من قبل حساب إحكام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أصبح بإمكانكم الآن الدخول إلى منصة إحكام الرقمية لتقديم طلب تملك عقار أو تعديل العقارات، ويجب العلم أن هناك ضغطاً كبيراً على الموقع الإلكتروني في الوقت الحالي، لذلك يجب عليك المحاولة عدة مرات حتى يتم تحميل موقع إحكام الرسمي، وذلك في حال عدم التحميل مباشرةً.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن تفعيل وإطلاق رابط التسجيل في منصة إحكام الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل لتملك عقارات أو التعديل عليها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتاريخ 20 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ،ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط تقديم طلب تملك عقارات عبر منصة إحكام الرقمية الرسمي، بالإضافة إلى رابط موقع الهيئة العامة للعقارات.

رابط منصة إحكام ehkaam.sa

بدايةً نود التعريف بمنصة إحكام وهي الأمانة العامة للجان المختصة بالنظر في الطلبات الواردة من المواطنين بشأن رغبتهم في تقديم طلب تملك عقارات، حيث تعد إحكام هي الجهة المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية، إلى جانب الأعمال المساندة لدعم اللجان المختصة بالنظر في طلبات التملك للعقارات في مهامها.

وقدد أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الشروط اللازم توافرها فيمن يرغب في التقديم بطلب تملك عقارات أو طلبات التعديل، حيث تتمثل الشروط في أن يقوم المتقدم بالطلب بتقديمه خلال مدة سنة اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي.

كما يجب ألا يكون العقار محل طلب التعديل أو التملك يقع ضمن المواقع التي لا يجوز التملك بها شرعاً أو بموجب القرارات والتعليمات والأوامر، كما يجب أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التعديل أو التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب أمر سامي في هذا الشأن، ويمكنكم دخول الموقع الرسمي من خلال اتباع رابط منصة إحكام ehkaam.sa التالي: