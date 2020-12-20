موعد صرف معاش المتقاعدين للعام 1442 (ديسمبر 2020)

معاش المتقاعدين السعوديين، إن الحكومة في المملكة العربية السعودية، دائما ما تسعي حول توفير حياة كريمة وجيدة إلي جميع المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، فتعمل علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تريح الكبير والصغير، ومن ضمن تلك الخدمات، هي الخدمات التي تقدمها إلي المتقاعدين السعوديين في السعودية، كما توفر العديد من المعلومات التي يمكن للمتقاعد الحصول عليها من دون الذهاب إلي أي مصلحة حكومية، وهذا كله بسبب التعاون المستمر بين الحكومة السعودية ومؤسسة التقاعد السعودية والتأمينات الاجتماعية.

يأتي موعد صرف رواتب المتقاعدين القادم في يوم الخميس 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020، وهذه مواعيد صرف رواتب التقاعد خلال العام الحالي 2020 ميلادياً:



موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يناير يكون يوم الـ 26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر فبراير يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر مارس يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أبريل يكون يوم الـ 26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر مايو يكون يوم الـ 18 من الشهر وهذا بسبب مناسبة عيد الفطر المبارك. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يونيو يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يوليو يكون يوم الـ 26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أغسطس يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر سبتمبر يكون يوم الـ 24 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أكتوبر يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر نوفمبر يكون يوم الـ 25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر ديسمبر يكون يوم الـ 24 من الشهر.

راتب المدنيين المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين السعوديين في المملكة العربية السعودية، التعرف علي العديد من المعلومات التي تخص المعاش الخاص بهم بشكل إلكتروني من دون الذهاب إلي أي مصلحة حكومية، وهذا يكون من خلال موقع مؤسسة التقاعد السعودية الإلكتروني، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة الاستعلام عن راتب المدنيين المتقاعدين بشكل إلكتروني، موضح إليكم كالتالي:

الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد pension gov sa.

تسجيل الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد السعودي.

اختيار تسوية مستحقات تقاعدية.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

اضغط علي استعلام.

وبعدها سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالراتب التقاعدي الخاص بك والتي من ضمنها قيمة الراتب التقاعدي الخاص بك.

زيادة معاش المتقاعدين في السعودية

إن هناك العديد من الأقاويل والأخبار المتداولة بين المواطنين السعوديين، وخاصة أصحاب المعاشات، تدور حول أنه سوف يكون هناك زيادة هذا الشهر في رواتب المتقاعدين، ولكن الحكومة السعودية والتأمينات الاجتماعية السعودية، قد ردت علي تلك الأخبار والأقاويل وكذبتها، وأوضحت أن صرف معاشات المتقاعدين سوف يكون في موعده حسب جدول المعاشات وكل مواطن سوف يحصل علي نفس الراتب من دون أي زيادة، وحذرت من تتبع المتقاعدين إلي أي شائعات كاذبة، وأكدت أن أي أخبار بشأن المعاشات والرواتب الخاصة بالمعاشات يكون مصدرها الصحيح هو التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد السعودية.

هل يمكن جمع الراتب مع المعاش في السعودية؟

إن القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الجديد في المملكة العربية السعودية، يتيح أن يتم الجمع بين كلا من الراتب مع المعاش التقاعدي، ولكن ليس للجميع، بل لبعض الحالات فقط، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الأشخاص الذين يمكنهم الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

إذا حدث للشخص أي إصابة نتيجة لظروف عمله بشكل اثتسنائي.

يمكن للسيدة الأرملة أو الرجل الأرمل أن يقوم بالجميع بين معاش المتوفي مع الراتب الخاص بالرجل أو السيدة.

يمكن للأبناء أن يقوموا بالحصول علي المعاشين، معاش الأب ومعاش الأم معا.

يمكن للمرآة الأرملة المتقاعدة أن تحصل علي معاشها وأيضا معاش زوجها معا.

يمكن التواصل مع مديرية التقاعد في المملكة العربية السعودية من خلال رقم الخط الساخن للمديرية:- 0096265671091.

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