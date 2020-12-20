بريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا تخرج عن السيطرة وإعادة الحجر المنزلي

بلجيكا تغلق الحدود معها ودول تعلق الرحلات الجوية لندن ـ عواصم ـ وكالات: قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك إن سلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة خرجت عن السيطرة. وتابع الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية” : من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع”. في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى السلالة الجديدة . من جهته، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو أن بلجيكا سوف تغلق حدودها مع بريطانيا لمدة 24 ساعة على الأقل، كإجراء احترازي عقب ظهور سلالة جديدة من كورونا. فيما فرضت هولندا وإيطاليا حظرا على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا. من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من الفيروس. وكتبت منظمة الصحة، على موقع تويتر، :”إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وسيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم.

وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار المترتبة عليها”.

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