بعد السلالة الجديدة.. دولة عربية تحظر الطيران من بريطانيا

بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "خارجة عن السيطرة" في بريطانيا، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، الأحد، حظر الطيران القادمة من هناك، وأدرجت الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية.
وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه "بناء على تعليمات السلطات الصحية".
ويأتي القرار الكويتي بينما كشفت العديد من الدول حول العالم عن التدابير الوقائية التي ستتخذها، على خلفية إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، "خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة".
وقال هانكوك، في حديث لــ"سكاي نيوز"، إنه "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".
وأضاف: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".
وتابع وزير الصحة البريطاني، قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وسارعت عدة دول إلى اتخاذ قرارات حازمة بعد تصريحات هانكوك، حيث حظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل، بينما أصدرت بلجيكا حظرا على الطيران بدءا من منتصف الليل، وأوقفت أيضا رحلات القطارات إلى بريطانيا.
من جانبهم، يفكر المسؤولون الألمان في "خيارات جادة" فيما يتعلق بالرحلات القادمة من المملكة المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بعد.
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