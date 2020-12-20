لاعب ميلان الشاب يفاجئ الجميع.. ويحرز أسرع هدف بتاريخ الدوري

شكل مهاجم ميلان الشاب رفائيل لياو، مفاجأة للكثيرين، بعد أن أحرز أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث هز شباك ساسولو بعد 6 ثوان.
واستحوذ هاكان شالهان أوغلو على الكرة بعد ركلة البداية مباشرة وتوغل بالكرة في دفاع ساسولو، ثم أرسل تمريرة أرضية إلى المندفع من الخلف رفائيل لياو، ليسدد بقوة في مرمى الحارس أندريا كونسيلي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ووفقا لشركة أوبتا للإحصاءات، فإن لاعب بياشينزا، باولو بوجي، كان صاحب أسرع هدف في تاريخ المسابقة، عندما هز شباك فيورنتينا بعد مرور 8 ثوان في 2001.
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