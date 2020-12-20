حمدوك يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء السودانى، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، الدكتور عبد الله حمدوك، بالدور الذى ظلت تضطلع به دولة جنوب السودان فى تحقيق السلام ببلاده، مؤكدا حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان فى المجالات المختلفة.





وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الأحد، أن حمدوك التقى اليوم بمقر إقامته فى جيبوتى، مع نائب رئيس دولة جنوب السودان ريبكا قرنق، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية بدولة جنوب السودان دينق داو دينق.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، وتطرق إلى سير تنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، والجهود المبذولة للتصدى لجائحة كورونا.

من جانبها، أعربت ربيكا قرنق، عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء السودانى رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، على الدعوة الكريمة التى قدمها لرئيس دولة جنوب السودان لحضور قمة الإيجاد، مؤكدة أن السلام فى الدولتين يُسهم فى تطوير التبادل التجارى البرى والبحرى بين البلدين.

كما استقبل حمدوك، رئيس جمهورية كينيا أهورو كينياتا، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع فى الإقليم وأجندة قمة الإيجاد التى تعقد اليوم.

وأكد الجانبان أهمية معالجة التحديات التى تواجه الإقليم بما يعزز أمنه واستقراره.