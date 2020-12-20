الأردن : 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 274 ألفا و949 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3568 حالة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 3980 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 243 ألفا و106 حالات.
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