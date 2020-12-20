تعبيرا عن رفضه الخسارة.. ترامب يهدد بثورة جامحة في 6 يناير

يعد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بتنظيم احتجاج "جامح" في واشنطن العاصمة في الأسبوع الأول من العام الجديد حيث يستمر في إنكار خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ومن المقرر أن يحشد التجمع يوم 6 يناير - وهو نفس اليوم المقرر أن يجتمع فيه الكونجرس لقبول نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر زاعما "من المستحيل إحصائيًا أن نخسر انتخابات 2020"، مضيفا "احتجاج كبير في العاصمة يوم 6 يناير، كن هناك، ستكون جامحة!".

كما ارتبطت التغريدة أيضًا بتقرير لـ بيتر نافارو يدعي بدون دليل أن مقدار التزوير في الانتخابات كان كافيًا لتأرجح الانتخابات. وعلى الرغم من أن ناخبي الرئاسة أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي في المجمع الانتخابي، استمرت حملة ترامب في الإصرار على أن النتائج غير شرعية وقد اعترضت عليها من خلال إطلاق العديد من الطعون القانونية مع فشل جميعهم تقريبًا. ورفعت حملة ترامب ما يقرب من 50 دعوى قضائية في الأسابيع الستة الماضية في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

وفي كل مرة، تم رفض الدعاوى من قبل قضاة الولاية والقضاة الفيدراليين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية رئيسية من تكساس حاولت إبطال ملايين الأصوات في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي صوتت لصالح بايدن. وصرح الفريق القانوني للرئيس الأمريكي أنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات، لكن الخبراء يقولون إنه من المحتمل جدًا ألا ينجح أي منهم، وفقًا لـ فوكس نيوز. وانتقد ترامب أولئك في حزبه الذين قبلوا فوز بايدن، فيما يخطط بعض حلفائه للدعوة إلى مناقشة في مجلس النواب عند استلام نتائج الانتخابات الشهر المقبل قبل جلسة مشتركة للكونجرس.

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