بعد تعرض أمريكا لهجوم إلكتروني شرس .. بوتين يشيد بالمخابرات الروسية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا، ال​يوم الأحد، بجهاز المخابرات الخارجية الروسي "SVR" لعمله في حماية مصالح موسكو، ويعتقد العديد من المسؤولين وخبراء الأمن الأمريكيين أن وكالة التجسس الروسية نفسها هي المسؤولة عن هجوم إلكتروني واسع النطاق على الولايات المتحدة، والذي لا يزال يتم تحديد النطاق الكامل له.

وفي تعليقات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المخابرات الروسية، لم يشر بوتين إلى الهجوم، الذي نفت روسيا علنًا مسؤوليتها عنه، لكنه شكر جهاز المخابرات وأشاد بـ "العمليات الاحترافية" التي نفذتها.

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ونقلت "رويترز" عن بوتين قوله "أعرف ما أتحدث عنه هنا" مضيفا "وأنا أقدر بشدة العمليات المهنية الصعبة التي تم إجراؤها"

وقال بوتين أيضا إن جهاز المخابرات يجب أن يولي اهتماما وثيقا للنزاعات بالقرب من حدود روسيا والدفاع ضد المؤامرات الإرهابية. واضاف "أتوقع أن تواصل المخابرات الأجنبية الاستجابة بمرونة للسياق الدولي المتغير للغاية، والمشاركة بنشاط في تحديد وتحييد التهديدات المحتملة لروسيا، وتحسين جودة المواد التحليلية لديها".