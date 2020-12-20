رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. روسيا ترفض تعليق السفر إلى بريطانيا

رفضت السلطات الروسية تعليق رحلات السفر من وإلى بريطانيا، وذلك بعد أن أعلنت السلطات البريطانية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة.
وقال مصدر في المركز وفقًا لقناة "روسيا اليوم" "مركز الأزمات يراقب الوضع من أجل منع نقل وتفشي عدوى كورونا الجديدة" وأضاف أن المعلومات ستتوفر عن جميع القرارات ذات الشأن في الوقت المناسب.
ووردت تقارير حول الكشف في بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت السلطات الطبية البريطانية أن السلالة المذكورة تنتشر بسرعة كبيرة، الأمر الذي يتطلب من المواطنين التزاما أكبر بإجراءات الوقاية.
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