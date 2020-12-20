ترامب يهاجم جون بولتون ويصفه بـ أغبى شخص في واشنطن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي "جون بولتون"؛ بعد ساعات من انتقاده اقتراح الجنرال "مايكل فلين"، بفرض الأحكام العرفية في الولايات المتأرجحة؛ من أجل إعادة الانتخابات الرئاسية.

وكتب "ترامب"، عبر "تويتر" في وقت مبكر من صباح اليوم، الأحد، "ما الذي سيعرفه بولتون، أحد أغبى الأشخاص في واشنطن؟".

وأضاف مستنكرا "ألم يكن هو الشخص الذي قال بغباء على شاشة التلفزيون، الحل الليبي، عندما وصف ما ستفعله الولايات المتحدة لكوريا الشمالية؟".

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وتابع "لدي الكثير من قصص بولتون الغبية الأخرى".

ويشير ترامب بعبارة "الحل الليبي" إلى اقتراح بأن تتبع كوريا الشمالية "النموذج الليبي" بالتخلي عن أسلحتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

لكن كوريا الشمالية رفضت هذا الاقتراح بغضب منذ أن أطاح المتمردون المدعومون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالعقيد الليبي العقيد معمر القذافي حتى بعد أن سحب ترسانته النووية من الخدمة. كان بولتون مستشارًا للأمن القومي لترامب في الوقت الذي كان الرئيس يتابع الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وحاكمها كيم يونج أون.

وكانت تغريدة ترامب التي هاجمت بولتون رد فعل على مقابلة أجراها المساعد السابق لشبكة سي إن إن في وقت سابق من مساء يوم السبت انتقد فيها فكرة فرض الأحكام العرفية ووصفها بأنها "مروعة". ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وأكسيوس، التقى ترامب في المكتب البيضاوي يوم الجمعة مع اللفتنانت جنرال متقاعد في الجيش مايكل فلين، الذي عفا عنه الرئيس. وخلال الاجتماع، ناقش الرجلان فكرة فلين لاستخدام الجيش لفرض الأحكام العرفية وإعادة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي خسرها ترامب. وفي وقت سابق من مساء السبت، بدا أن ترامب أنكر الخبر، وغرد: "الأحكام العرفية = أخبار مزيفة، فقط المزيد من التقارير السيئة عن علم!"